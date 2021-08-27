В Минздраве рассказали, когда может появиться украинская вакцина от коронавируса
Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда в Украине может появиться вакцина против COVID-19 отечественного производства
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление Кузина в интервью BBC News Украина.
"В конце этого года мы ожидаем итоги работы украинских ученых. Они должны представить свои первые результаты", - сказал он.
Кузин добавил, что, скорее всего, это будет прототип вакцины.
"Условно либо молекула, либо готовое описание процедуры производства. То есть то, что можно взять для доклинических испытаний", - отметил он.
Напомним, в Украине 26 августа установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки.
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