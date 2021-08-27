В Минздраве рассказали, когда может появиться украинская вакцина от коронавируса

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Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда в Украине может появиться вакцина против COVID-19 отечественного производства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление Кузина в интервью BBC News Украина.

"В конце этого года мы ожидаем итоги работы украинских ученых. Они должны представить свои первые результаты", - сказал он.

Кузин добавил, что, скорее всего, это будет прототип вакцины.