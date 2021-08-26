На Киевщине во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух человек
В селе Мотыжин Киевской области горел жилой дом, при ликвидации пожара спасатели нашли тела двух погибших
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киевской области.
На месте происшествия спасатели установили, что горит жилой дом по всей площади.
Во время разбора конструкций были обнаружены тела двух погибших. Пожар локализован в 04:00 и в 07: 17 - полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Причина пожара и личности погибших устанавливаются.
Напомним, 25 августа в Виннице на территории Старого города около 16:00 вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склады, а позже перекинулся и на офисное помещение.
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