Кузин рассказал, сколько еще продлится COVID-пандемия

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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что пандемия коронавируса продлится еще не менее двух лет

Об этом он сказал в интервью для BBC, пишет RegioNews.

По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", - заявил он.

Напомним, ранее Кузин заявил, что новый локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре.