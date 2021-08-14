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14 августа 2021, 12:11 8

В Одесской области горсовет прекратил прием граждан без COVID-прививки

14 августа 2021, 12:11 8
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Фото: balta-rada.gov.ua
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Жителей Балтской объединенной территориальной общины перестали принимать в административных зданиях, если у них нет справки о прививке против коронавируса или справки о выздоровлении от COVID

Как передает RegioNews, об этом сообщили в местном издании "Думская".

Так, с 1 августа непривитых жителей общины перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов.

Местные жители жалуются, что без документа от семейного врача о вакцинации или о том, что человек переболел, невозможно получить даже справку о составе семьи.

Отмечается, что ограничения были введены протоколом заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло 6 июля. При этом соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета или его исполкома нет.

Напомним, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации от коронавируса.

коронавирус пандемия документ Одесская область вакцинация

 
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