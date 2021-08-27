В Украине установили новый рекорд COVID-прививок за сутки
В Украине 26 августа установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, вчера было вакцинировано 173 435 человек, пишет RegioNews.
Так, одну дозу получили 55 908 человек, полностью иммунизированные - 117 527 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 5 208 200 человек, из них получили одну дозу - 5 208 198 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 427 847 людей.
Всего проведено 8 636 045 прививок.
Напомним, что последний рекорд прививки от коронавируса был побит в Украине 21 июля.
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