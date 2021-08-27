В Украине в двух регионах эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина

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В Украине сейчас все регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, однако в двух областях эпидемиологические показатели не в пределах нормы

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

В частности, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, он в данном регионе составляет 54,2%, хотя еще днем ранее составлял 40,7%.

Кроме этого, в Черкасской области наблюдается низкий уровень охвата тестирования на COVID-19. В этом регионе в течение последних двух дней находится в пределах 273-299 тестов на 100 тысяч населения.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, что в Украине за 26 августа обнаружили 2 032 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Харьковской области.