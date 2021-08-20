ВАКС вызывает Януковича и его сына в суд для избрания меры пресечения

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Высший антикоррупционный суд вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра для избрания меры пресечения. Они должны явиться 27 и 25 августа соответственно

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

НАБУ и САП расследуют дело о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления служебным положением и подали ходатайство о содержании отца и сына Януковичей под стражей.

На 25 и 27 августа запланированы заседания ВАКС, где будет рассмотрена мера пресечения в отношении Виктора Януковича и его сына Александра.

Как сообщалось ранее, в мае в бюджет Украины впервые вернули часть денег Януковича. Большинство конфискованных средств составляла наличность.

В апреле Фонд гарантирования вкладов окончательно ликвидировал банк старшего сына Януковича. Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

В марте Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти.

Напомним, в январе в делу Межигорья в апелляции ВАКС отказали в заочном аресте Януковича. Подтверждается отказ в заочном аресте из-за нарушения условий досудебного расследования.