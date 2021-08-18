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18 августа 2021, 18:42 109

Суд объявил в розыск экс-командира "беркутовцев" Шаповалова

18 августа 2021, 18:42 109
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Фото из открытых источников
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Подольский районный суд Киева в понедельник объявил в розыск бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, который не явился на заседание

Об этом сообщил пострадавший Александр Тимошенко, который был на судебном заседании, сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook ОО "Адвокатская совещательная группа".

Рассмотрели ходатайство прокурора об объявлении пропавшего обвиняемого Шаповалова в розыск. Его адвокат Юсупова уверяла участников рассмотрения дела в том, что в этом нет необходимости, потому что ее клиент еще может найтись после заявления его жены о розыске мужа, - уточнил Тимошенко.

Как отмечается, после рассмотрения ходатайства прокурора судья Людмила Казмиренко объявила Шаповалова в розыск.

По информации активистов, Шаповалов обвиняется в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояний в центре столицы, что привело к тяжелым последствиям, относительно этого дело рассматривает Подольский райсуд Киева.

Шаповалову также ранее было объявлено подозрение по другому делу — об организации террористического акта и убийств митингующих 18 февраля 2014 года, относительно этого Печерский райсуд Киева 5 августа этого года дал разрешение на его задержание, поскольку Шаповалов не явился на заседание по избранию ему меры пресечения.

Как сообщалось, 4 августа в по делам Майдана экс-командиру "Беркута" сообщили о подозрении - следователи сообщили о подозрении бывшему командиру оперативной роты батальона милиции "Беркут" в Харьковской области в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций.

В июне командиру луганского "Беркута" дали заочно четыре года заключения.

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