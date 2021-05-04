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04 мая 2021, 15:40 10

В бюджет Украины впервые вернули часть денег Януковича

04 мая 2021, 15:40 10
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Большинство конфискованных денег составили наличные
Большинство конфискованных денег составили наличные
Фото: из открытых источников
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В государственный бюджет Украины впервые вернули 1,5 миллиарда долларов семьи и окружения президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает RegioNews.

И это не какие-то мифические ценные бумаги - это 1,3 млрд долл. наличными и около 200 млн долл. ценными бумагами, на размер которых был сокращен государственный долг Украины... Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тыс. долл. с американской земли", - рассказал Енин.

Он отметил, что речь идет о преступной организации, которая действовала во времена президентства Виктора Януковича, и когда его ближайшее окружение, "которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс".

Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, потом через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные "отмывочные" центры", - добавил замминистра.

Евгений Енин подытожил, что работа по возвращению активов Виктора Януковича и его окружения продолжается.

Напомним, 25 марта Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти. Защита апеллировала к процессуальным нарушениям.

Также 12 апреля Верховный Суд отказал Януковичу в участии в заседании по видеосвязи по делу о государственной измене. Очередное судебное заседание по делу запланировано на 14:00 17 мая 2021 года.

Украина воровство деньги бюджет МИД Виктор Янукович

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