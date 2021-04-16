11:56  16 апреля
В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 апреля
Выборы на округе 87: ЦИК приняла уточненный протокол по итогам голосования
08:11  16 апреля
За сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2021, 16:12 1100

Фонд гарантирования вкладов окончательно ликвидировал банк старшего сына Януковича

16 апреля 2021, 16:12 1100
Читайте також українською мовою
Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными
Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фонд гарантирования вкладов физических лиц окончательно ликвидировал Всеукраинский банк развития (ВБР), владельцем которого значился старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает RegioNews.

В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным, – говорится в сообщении Фонда.

В ведомстве отметили, что требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращены.

Как сообщалось, 12 апреля Верховный Суд отказал Януковичу в участии в заседании по відеосвяз и. Очередное судебное заседание по делу запланировано на 14:00 17 мая 2021 года.

банки Виктор Янукович сын ликвидация фонд

У Зеленского рассказали, когда Рада рассмотрит законопроект о ликвидации ОАСК
14 апреля 2021, 14:51
Зеленский подписал закон об ограничении прав коллекторов
07 апреля 2021, 16:59
Правительство отменило ликвидацию территориальных органов Госгеокадастра
06 апреля 2021, 14:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua