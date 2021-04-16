Фонд гарантирования вкладов окончательно ликвидировал банк старшего сына Януковича

Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными

Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными

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Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает RegioNews.

В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным, – говорится в сообщении Фонда.

В ведомстве отметили, что требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращены.

Как сообщалось, 12 апреля Верховный Суд отказал Януковичу в участии в заседании по відеосвяз и. Очередное судебное заседание по делу запланировано на 14:00 17 мая 2021 года.