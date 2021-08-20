Семенченко объявил бессрочную голодовку
Народный депутат 8 созыва ВР Семен Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании", заявил о начале бессрочной голодовки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Семенченко.
Апелляционный суд вновь перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября. Причина переноса - Соломенский суд не успел за месяц передать документы по делу", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки.
Семенченко продолжают содержать в изоляторе СБУ уже 6 месяцев, с перерывом на 12 дней домашнего ареста дома.
Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.
14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.