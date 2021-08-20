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20 августа 2021, 13:19 1602

Семенченко объявил бессрочную голодовку

20 августа 2021, 13:19 1602
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Фото: Facebook
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Народный депутат 8 созыва ВР Семен Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании", заявил о начале бессрочной голодовки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Семенченко.

Апелляционный суд вновь перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября. Причина переноса - Соломенский суд не успел за месяц передать документы по делу", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки.

Семенченко продолжают содержать в изоляторе СБУ уже 6 месяцев, с перерывом на 12 дней домашнего ареста дома.

Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

суд СБУ арест голодовка Семен Семенченко

 
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