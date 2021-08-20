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20 августа 2021, 15:15 5

Высший антикорсуд продлил запрет на поездки за границу для нардепа Юрченко

20 августа 2021, 15:15 5
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд продлил до 19 октября срок действия обязанностей, возложенных на народного депутата Александра Юрченко и неофициального помощника Ивана Фищенко, которых САП обвиняет в получении взятки

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Слово і діло", объем обязанностей оставили тем же, что и во время предыдущего продления их срока действия.

"Обвиняемым продлили процессуальные обязанности на 2 месяца", – пояснила спикер ВАКС Олеся Чемерис.

Таким образом, Юрченко продлили следующие обязанности: прибывать по первому вызову; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с обвиняемым Фищенко и сдать на хранение загранпаспорта. В то же время его неофициальному помощнику продлили следующие обязанности: прибывать по первому вызову; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с Юрченко и сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, по версии следствия, нардеп Александр Юрченко в завуалированной форме (плюшки) попросил предоставить ему через посредника – его помощника Ивана Фищенко неправомерную выгоду в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений в проект Закона Украины "Об управлении отходами" и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа нардепов-членов соответствующего комитета за голосование за представленные им предложения.

В середине августа 2020 года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств. 26-27 августа 2020 года была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

Как известно, ВАКС взял под стражу Юрченко с альтернативой 3 млн грн залога. Позже за него внесли деньги и он вышел под обязанности.

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