Украина получила от Швейцарии 1,5 млн COVID-тестов для лиц, пересекающих линию разграничения

Фото Посольства Швейцарии в Украине

Швейцария предоставила Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 для использования на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Швейцарии в Украине, передает RegioNews.

Председатель Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ "Станица Луганская" передал 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19. Этой гуманитарной помощью на сумму CHF6,7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое пересекает линию разграничения, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня правительство Польши передало Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Ранее, 19 августа стало известно, что Украина получила от трех стран почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca.