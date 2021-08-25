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25 августа 2021, 13:19 17

Работа гуманитарной подгруппы ТКГ по Донбассу сорвана: названа причина

25 августа 2021, 13:19 17
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Фото из открытых источников
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Российская Федерация в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе, пригласив к участию в переговорах осужденная за терроризм представительницу так называемой "ДНР" Майю Пирогову

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram украинской делегации.

Отмечается, что украинская делегация рассматривает участие Пироговой как сознательную попытку сорвать консультации с учетом опыта блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом.

"Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм", - говорится в заявлении.

Украинская сторона считает, что таким образом Россия пытается переложить ответственность за последовательный срыв обмена пленными и разблокировка КПВВ.

"Украинская делегация подчеркивает - эти попытки тщетны. Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям", - говорится в заявлении.

Напомним, что оккупанты продолжают блокировать большинство КПВВ на Донбассе. 25 августа планировалось возобновление работы трехсторонней контактной группы

Донбасс ТКГ оккупанты оккупация

 
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