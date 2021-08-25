Правительство Польши передало Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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В Украину из Польши прибыло 650 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

650 тыс. вакцины AstraZeneca уже развезено в регионы", - говорится в сообщении.

Также Украина получила средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Их в ближайшие дни доставят в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что Украина получила 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 650 400 доз этой же вакцины от Польши и 46 тысяч доз от Литвы в качестве гуманитарной помощи.