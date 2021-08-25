Министр финансов о возможном локдауне: все зависит от сознательности общества

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Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, а основания для ожиданий катастрофических последствий от новых штаммов COVID-19 отсутствуют

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью "Интерфакс - Украина" министра финансов Сергей Марченко.

"Риски остаются. Это низкие темпы вакцинации. Сейчас они достаточно серьезные, но в обществе должно быть понимание, что локдауны зависят от сознательности общества в вопросах вакцинации", – сказал Марченко.

По его словам, медицинская система в настоящее время готова "к шокам и всплескам".

"Я лично вакцинировался, вакцинировал свою семью и родителей", – добавил Сергей Марченко.

В тоже время Марченко прямо не ответил на вопрос будут ли в бюджете 2022 деньги на вакцинацию: "Мы уже закупили столько вакцин, нам бы их использовать. Около 40 млн доз. Кажется, наибольшая доля Pfizer".

Напомним, что в Министерстве здравоохранения предполагают, что украинцы, имеющие COVID-сертификат вакцинации против коронавируса, смогут посещать публичные места в случае внедрения жесткого карантина