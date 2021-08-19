Украина получила от трех стран почти 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Украина получила 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 650 400 доз этой же вакцины от Польши и 46 тысяч доз от Литвы как гуманитарную помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Часть вакцины с этих поставок пойдет на прививки тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок", - говорится в сообщении.

Напомним, что AstraZeneca – это векторная вакцина против COVID-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Вакцина, изготовленная в ЕС, имеет торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее – AstraZeneca-SKBio, в Индии – Covishield.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения рассматривают возможность повторной вакцинации для лиц, что привились от COVID-19. Это может произойти через год после введения базовых прививок.