Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн COVID-тестів для осіб, які перетинають лінію розмежування

Фото Посольства Швейцарії в Україні

Швейцарія надала Україні як гуманітарну допомогу 1,5 млн тестів на коронавірусну інфекцію COVID-19 для використання на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі

Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства Швейцарії в Україні, передає RegioNews.

Голова Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" передав 1,5 млн антиген-тестів на COVID-19. Цією гуманітарною допомогою на суму CHF6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні уряд Польщі передав Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Раніше, 19 серпня стало відомо, що Україна отримала від трьох країн майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca.