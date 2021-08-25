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25 серпня 2021, 19:53 4

Україна отримала від Швейцарії 1,5 млн COVID-тестів для осіб, які перетинають лінію розмежування

25 серпня 2021, 19:53 4
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Фото Посольства Швейцарії в Україні
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Швейцарія надала Україні як гуманітарну допомогу 1,5 млн тестів на коронавірусну інфекцію COVID-19 для використання на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі

Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства Швейцарії в Україні, передає RegioNews.

Голова Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" передав 1,5 млн антиген-тестів на COVID-19. Цією гуманітарною допомогою на суму CHF6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні уряд Польщі передав Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Раніше, 19 серпня стало відомо, що Україна отримала від трьох країн майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Донбас Швейцарія COVID-19 гуманітарна допомога ПЛР-тест

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