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Ляшко спрогнозировал, когда в Украине может быть новая COVID-вспышка
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23 августа 2021, 15:42 35

Ляшко спрогнозировал, когда в Украине может быть новая COVID-вспышка

23 августа 2021, 15:42 35
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Фото: сайт Минздрава
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине может произойти новая вспышка коронавируса

Как заявил он на брифинге в рамках Киевского саммита первых леди и джентльменов, это может произойти зимой, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Глава Минздрава подчеркнул, что в Украине и странах Евросоюза динамика роста количества случаев заболевания на COVID-19 отличается. В качестве примера он привел Нидерланды, где "буквально за три-четыре дня" количество случаев инфицирования с 200-300 возросло до 10 000, продержалось три недели и пошло на спад.

"В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о росте количества случаев именно в зимний период",- пояснил министр.

Напомним, что ранее в Минздраве заявляли, что в двух регионах превышен уровень заболеваемости COVID-19.

коронавирус Украина карантин болезнь Виктор Ляшко

 
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