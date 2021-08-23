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23 августа 2021, 12:21 130

На Днепропетровщине почти неделю самая высокая в Украине суточная смертность от COVID-19

23 августа 2021, 12:21 130
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Фото из открытых источников
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На Днепропетровщине почти пятый день подряд фиксируют наибольшую в Украине суточную смертность от COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения

По информации Минздрава, в течение суток 22 августа в области от коронавируса умерли 4 человека,

Общее число умерших от коронавируса увеличилось до 4616 человек. Днепропетровщина занимает второе место в Украине по количеству умерших от болезни, уступая лишь городу Киеву.

За сутки в области удалось обнаружить 44 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в области за год с начала эпидемии смогли обнаружить 137926 заболевших людей. Из них выздоровели – 131975.

Напомним, что 21 августа на Днепропетровщине от коронавирус умерло 11 человек, 20 августа – 13 человек, а 19 августа – 7 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировано 610 новых случаев COVID-19

COVID-19 Киев Минздрав заражение коронавирус

 
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