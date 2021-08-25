Украинцы с COVID-сертификатами получат привилегии при локдауне

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В Министерстве здравоохранения предполагают, что украинцы, которые имеют COVID-сертификат вакцинации против коронавируса, смогут посещать публичные места в случае введения жесткого карантина

Как передает RegioNews, об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, а люди, которые будут приходить к нему, будут показывать COVID-сертификат. Это касается не только кино, но и других сфер", - рассказал Ляшко.

По его словам, власть будет стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации, но гражданам следует самим беспокоиться о себе и родных.

Ранее сообщалось, что в День независимости более 20 тысяч украинцев сделали прививку от COVID.