Украинцы с COVID-сертификатами получат привилегии при локдауне
В Министерстве здравоохранения предполагают, что украинцы, которые имеют COVID-сертификат вакцинации против коронавируса, смогут посещать публичные места в случае введения жесткого карантина
Как передает RegioNews, об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован, а люди, которые будут приходить к нему, будут показывать COVID-сертификат. Это касается не только кино, но и других сфер", - рассказал Ляшко.
По его словам, власть будет стимулировать определенные сферы жизни к вакцинации, но гражданам следует самим беспокоиться о себе и родных.
Ранее сообщалось, что в День независимости более 20 тысяч украинцев сделали прививку от COVID.
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