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В День Независимости на Донбассе оккупанты один раз обстреляли украинские позиции
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24 августа 2021, 17:40 73

В День Независимости на Донбассе оккупанты один раз обстреляли украинские позиции

24 августа 2021, 17:40 73
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Фото из открытых источников
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В течение суток, 24 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

На Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, - говорится в сообщении.

О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, выполняющие задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в ООС произошло четыре обстрела, один боец погиб.

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