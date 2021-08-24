В День Независимости на Донбассе оккупанты один раз обстреляли украинские позиции

Фото из открытых источников

В течение суток, 24 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

На Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, - говорится в сообщении.

О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, выполняющие задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в ООС произошло четыре обстрела, один боец погиб.