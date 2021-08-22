Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину реальна - главнокомандующий ВСУ

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Угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не исчезла и Вооруженные Силы Украины должны быть к ней готовы, в том числе и к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в Киеве, передает RegioNews.

ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переоценивать формы и способы применения - даже в таких условиях, которые сегодня есть, для минимизации потерь, и самое главное - подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий, - сказал Залужный.

Залужный отметил, что война на востоке Украины продолжается и почти ежедневно есть убитые и раненые.

У нас еще есть реальная угроза полномасштабного вторжения страны-агрессора и мы должны к ней готовиться, - отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, ВСУ должны получать от государства все необходимое вооружение и военную технику.

Он также считает важным, "чтобы общество не забыло, что идет война, чтобы общество не отделило от себя ветеранов и волонтеров".

Как сообщалось, в течение субботы в районе ООС оккупанты трижды нарушали "тишину".

Ранее стало известно, что Россия перебросила на Донбасс более 400 единиц вооружений и боевой техники.