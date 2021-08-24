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Сутки в ООС: четыре обстрела, один боец погиб
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24 августа 2021, 10:07 6

Сутки в ООС: четыре обстрела, один боец погиб

24 августа 2021, 10:07 6
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Широкина вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Также в течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4554 транспортных средства, 4791 человек, из которых 4757 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялся 1 человек. Выявлено 52 административных правонарушения.

За указанный период полицейскими раскрыто 24 преступления.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 985 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 936 человек. А через контрольный пункт въезда – выезда "Новотроицкое" - 396 и 329 соответственно.

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ констатирует, что угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину реальна.

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