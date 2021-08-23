СБУ проводит антидиверсионные учения на Донбассе
Служба безопасности Украины 23 августа проводит масштабные антидиверсионные учения на Донбассе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение СБУ.
Отмечается, что сейчас завершена силовая фаза учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.
Тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.
Учения продолжаются и продлятся до начала сентября.
Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозе.
Согласно сообщению, благодаря обучением был обнаружен схрон с военными средствами поражения. Среди изъятого, в частности: противотанковые гранатометы, мина, гранаты, взрывателей, около 4 тыс. патронов. По оперативным данным, схрон обустроил в 2014 году один из участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Напомним, недавно в Умани провели антитеррористические учения, чтобы хасиды спокойно отпраздновали Новый год.