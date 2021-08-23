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23 августа 2021, 15:13 44

СБУ проводит антидиверсионные учения на Донбассе

23 августа 2021, 15:13 44
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Фото: сайт СБУ
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Служба безопасности Украины 23 августа проводит масштабные антидиверсионные учения на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение СБУ.

Отмечается, что сейчас завершена силовая фаза учений по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

Тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил - Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Учения продолжаются и продлятся до начала сентября.

Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозе.

Согласно сообщению, благодаря обучением был обнаружен схрон с военными средствами поражения. Среди изъятого, в частности: противотанковые гранатометы, мина, гранаты, взрывателей, около 4 тыс. патронов. По оперативным данным, схрон обустроил в 2014 году один из участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Напомним, недавно в Умани провели антитеррористические учения, чтобы хасиды спокойно отпраздновали Новый год.

Украина СБУ учения Донбасс Северодонецк

 
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