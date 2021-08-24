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У День незалежності на Донбасі окупанти один раз обстріляли українські позиції
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24 серпня 2021, 17:40 73

У День незалежності на Донбасі окупанти один раз обстріляли українські позиції

24 серпня 2021, 17:40 73
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Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 24 серпня, обліковано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування, - йдеться в повідомленні.

Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, за попередню добу в ООС відбулося чотири обстріли, один боєць загинув.

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