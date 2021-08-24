У День незалежності на Донбасі окупанти один раз обстріляли українські позиції
Протягом поточної доби, 24 серпня, обліковано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування, - йдеться в повідомленні.
Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.
До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, за попередню добу в ООС відбулося чотири обстріли, один боєць загинув.