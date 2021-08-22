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22 августа 2021, 18:58 1202

Для участия в военно-морском параде по случаю Дня Независимости Украины в Одессу направляется корабль страны НАТО

22 августа 2021, 18:58 1202
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Фото из открытых источников
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Корабль военно-морских сил Румынии направляется в Одессу для участия в военно-морском параде по случаю 30-летия Независимости Украины

Об этом сообщает "Голос Украины" со ссылкой на ВМС Румынии, передает RegioNews.

Корвет "Контр-адмирал Хория Мачеллариу" (бортовой номер 265) вышел сегодня, 22 августа, из военного порта Мангалия для участия в праздничных мероприятиях, организованных в Одесском порту по случаю празднования Дня Независимости Украины, - говорится в сообщении.

Как отмечают в ВМС, румынский корвет примет участие в учениях и военно-морском параде вместе с кораблями принимающей страны, а также судами из Италии, Болгарии, Турции и Грузии.

В рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины продемонстрируют свои возможности, в частности, на внешнем рейде морского порта Одесса и на реке Днепр в городе Киев.

Как сообщалось, в Одессе состоялась репетиция морского парада к годовщине Независимости Украины.

Также в УГО предупредили о запрете использования квадрокоптеров во время празднования Дня Независимости.

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