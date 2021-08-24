В военно-морском параде в Одессе приняли участие два десятка боевых кораблей, катеров и судов

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В Одессе сегодня прошел военно-морской парад с участием около двадцати боевых кораблей, катеров и судов ВМС и ГСЧС Украины, а по улицам "морской столицы" прошли праздничным шествием ветераны войны и жители города, которые несли стометровый флаг Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Торжественные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины начались на Дерибасовской, откуда большая колонна одесситов, в первых рядах которой были ветераны АТО/ООС, волонтеры и общественные активисты, прошли по центральным улицам города до сквера Героев Небесной сотни, где почтили память погибших воинов в войне с РФ. Участники праздничного шествия несли 100-метровый Государственный флаг Украины и портреты погибших защитников Отечества.

Тем временем на внешнем рейде Одесского порта готовились к военно-морского парада экипажи боевых кораблей, катеров и судов ВМС Украины, патрульных катеров Госпогранслужбы и кораблей средиземноморских и черноморских государств – партнеров по НАТО. В 11 ч. 4 мин началась демонстрация возможностей флотских подразделений ВСУ и ГСЧС.

В парадном строю, который возглавили десантный корабль "Юрий Олефиренко", патрульные катера ВМС "Старобельск" и "Славянск", прошли перед тысячами одесситов на набережной "Ланжерона" от Великого Фонтана до Воронцовского маяка около двадцати кораблей, катеров и судов ВМС, ГНСУ и Морской поисково-спасательной службы. В том числе средний разведывательный корабль "Симферополь", артиллерийские катера, корабль обеспечения "Балта", корабли морской охраны ГПСУ "Николаев" и "Павел Державин", - говорится в сообщении.

Их сопровождали вертолеты Ми-8МСБВ из состава 10-й бригады морской авиации, которые высадили безпарашутним способом наряду с "Ланжероном" группу спецподразделения боевых пловцов. Десантный корабль "Юрий Олефиренко" выпустил через носовую аппарель четверку бронетранспортеров морской пехоты, сопровождая высадку холостыми залпами из пушек и постановкой дымовой завесы. Бронетранспортеры прошли пол километра морем, а затем поднялись на побережье.

Отработали показательные элементы применения сил и средств звена истребителей Су-27 из состава 831-й бригады тактической авиации, продемонстрировали фигуры пилотажа пилоты самолетов Ан-26 и легкомоторної авиации, а также прошли вдоль побережья четыре корабля стран-партнеров. В частности, итальянский ракетный эсминец Luigi Durand de la Penne D560, который вошел в Черное море несколько дней назад, болгарский фрегат BGS "Drazki" F-41, румынский корвет Contra-Amiral Horia Macelariu" F-265 и грузинский патрульный катер Dioskuria Р-25 типа Island. Экипажи этих кораблей и катера ранее участвовали в многонациональных учениях в Черном море, - добавляют в сообщении.

Сейчас на территории Одесского морвокзала продолжается демонстрация вооружения и военной техники. Тысячи одесситов и гостей города есть возможность увидеть новый противокорабельных ракетный комплекс Р-360 "Нептун" совместно с передвижным пунктом управления стрельбой, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", артиллерийские установки, бронированные автомобили "Козак-2" и другие виды вооружения, которое используют воины ВСУ при защите суверенитета и целостности территории Украины.

Как сообщалось, 22 августа для участия в военно-морском параде по случаю Дня Независимости Украины в Одессу направился корабль страны НАТО.

Ранее, 18 августа в Одессе состоялась репетиция морского парада к годовщине Независимости Украины.