Перед Радой впервые открыли стенд с флагом Независимости

Фото: rada.gov.ua

К 30-летию независимости Украины перед Верховной Радой впервые выставили стенд с флагом, который 24 августа 1991 года группа народных депутатов внесла в зал пленарных заседаний

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Накануне 30-й годовщины Независимости, стенд с флагом установлен на площади Конституции", - говорится в сообщении.

Так, ранее по случаю 10-й годовщины независимости Украины Флаг Независимости был размещен как историческая реликвия в витрине центрального фойе здания Рады.

Известно, что 23 августа 2017 года сине-желтый флаг (размером 4×8 метров) перенесли на постоянное хранение в почетный портал флага Независимости Украины в административном здании парламента.

Традиционно во время торжественных заседаний по случаю государственных праздников Флаг Независимости Украины вносят в зал пленарных заседаний Рады народные депутаты, которые были непосредственными участниками принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Напомним, в Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus.