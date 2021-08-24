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24 августа 2021, 14:50 568

Аэропорт "Херсон" закрывается на реконструкцию на 4 месяца

24 августа 2021, 14:50 568
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Фото из открытых источников
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Начинается реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Херсон", он закрывается на 4 месяца

Об этом сказано в открытом письме КП "Херсонские авиалинии", передает RegioNews со ссылкой на издание Нова Влада.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы начнется 1 сентября. И по 20 сентября аэропорт будет работать в ограниченном режиме. А с 20 сентября его и вовсе закроют.

Предполагается, что работы будут длиться до конца 2021 г.

Директор Николаевского аэропорта Федор Барна уже заявил, что аэропорт готов взять херсонские рейсы.

Да, мы об этом знаем, и мы готовы принять рейсы, которые планировались в Херсон, у нас для этого есть все, - сообщил Барна.

Как сообщалось, 20 августа аэропорт оккупированного Симферополя из-за мощного ливня не смог принимать самолеты.

Ранее, 17 августа в аэропорту Одессы иностранец хотел попасть в Украину за 100 долларов.

аэропорт Николаев аэропорт Херсон ремонт закрытие реконструкция

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