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17 августа 2021, 15:22 7

В аэропорту Одессы иностранец хотел попасть в Украину за 100 долларов

17 августа 2021, 15:22 7
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FB Одесского пограничного отряда
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В международном аэропорту "Одесса" киргиз, который прилетел из Стамбула, не мог объяснить цель пребывания в Украине и попытался за взятку попасть в Украину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесского пограничного отряда

Отмечается, что в международном аэропорту "Одесса" мужчина во время прохождения паспортного контроля не смог объяснить цель визита, поэтому пограничники Одесского отряда отказали ему во въезде.

Надеясь все же попасть в страну, мужчина предложил пограничнику 100 долларов за пересмотр решения об отказе в пропуске и содействие в беспрепятственном пересечении государственной границы.

Пограничник от денег отказался. Иностранцу отказано в пропуске на территорию Украины, а в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что СБУ обнаружила 60 килограммов кокаина в контейнере с бананами в Одесской области.

взятка Одесса аэропорт Госпогранслужба

 
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