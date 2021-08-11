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11 августа 2021, 08:29 217

Чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении почти 27 миллионов

11 августа 2021, 08:29 217
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Фото: nabu.gov.ua
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Следователи Национального антикоррупционного бюро разоблачили схему хищения средств бюджета в размере 26,8 млн гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве

Как передает RegioNews, об этом сообщают в пресс-службе НАБУ.

Так, согласно данным следствия, заместитель Николаевского главы и первый замглавы одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с директорами компаний обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО.

По данным экспертизы, цены на работы, которые провела ООО, были завышены. Участниками схемы следствие пока считает восемь человек:

  • заместителя николаевского мэра;
  • первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского горсовета;
  • директоров шести частных компаний. Один из них является действующим депутатом Одесского горсовета.

Всем участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, 10 августа следователи НАБУ пришли с обысками в квартиру заместителя мэра Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева.

Николаев НАБУ тендер расследование обыски ремонт

 
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