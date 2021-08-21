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21 августа 2021, 15:17 257

В Киеве с 24 августа ограничат движение по Южному мосту

21 августа 2021, 15:17 257
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С 21:00 24 августа до 1 октября на Южном мосту частично ограничат движение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу КМДА..

Отмечается, что на мосту планируется начать замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью.

"Чтобы ускорить процесс, будут обновлять сразу несколько швов. Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы будут проводить в направлении правого берега", - отмечается в сообщении.

Во время работ движение будет частично ограничено. КК "Киевавтодор" извиняется за неудобства.

Напомним, что 5 августа в Киеве обрушилась часть моста на Осокорках.

Киев мост КГГА ремонт Киевавтодор

 
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