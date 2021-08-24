Аеропорт "Херсон" закривається на реконструкцію на 4 місяці

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Починається реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту "Херсон", він закривається на 4 місяці

Про це сказано у відкритому листі КП "Херсонські авіалінії", передає RegioNews з посиланням на видання Нова Влада.

Реконструкція злітно-посадкової смуги розпочнеться 1 вересня. І по 20 вересня аеропорт працюватиме в обмеженому режимі. А з 20 вересня його і зовсім закриють.

Передбачається, що роботи триватимуть до кінця 2021 р.

Директор Миколаївського аеропорту Федір Барна вже заявив, що аеропорт готовий взяти херсонські рейси.

Так, ми про це знаємо, і ми готові прийняти рейси, які планувалися в Херсон, у нас для цього є все, - повідомив Барна.

Як повідомлялося, 20 серпня аеропорт окупованого Сімферополя через потужну зливу не зміг приймати літаки.

Раніше, 17 серпня в аеропорту Одеси іноземець хотів потрапити в Україну за 100 доларів.