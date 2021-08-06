В Киеве поймали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия
Бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця", которого подозревают в присвоении выделенных на ремонт машин 1 млн грн, задержали на железнодорожном вокзале в Киеве
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным следствия, чиновник организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники. К противоправной деятельности он привлек представителей аффилированной коммерческой структуры.
Подрядчики должны были обслуживать машинные комплексы, которые предназначены для реконструкции железнодорожных путей. Однако, не проводили соответствующих работ, а переведенные на их счета средства они вывели в тень.
Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования. Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве", - говорится в сообщении.
Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении. Обвинительные материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что на "Укрзализныце" разоблачили масштабную схему: 200 млн отдали за некачественные материалы.