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06 августа 2021, 13:39 610

В Киеве поймали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

06 августа 2021, 13:39 610
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Фото: СБУ
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Бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця", которого подозревают в присвоении выделенных на ремонт машин 1 млн грн, задержали на железнодорожном вокзале в Киеве

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, чиновник организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники. К противоправной деятельности он привлек представителей аффилированной коммерческой структуры.

Подрядчики должны были обслуживать машинные комплексы, которые предназначены для реконструкции железнодорожных путей. Однако, не проводили соответствующих работ, а переведенные на их счета средства они вывели в тень.

Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования. Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве", - говорится в сообщении.

Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении. Обвинительные материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что на "Укрзализныце" разоблачили масштабную схему: 200 млн отдали за некачественные материалы.

Укрзализныця Схемы деньги коррупция ремонт

 
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