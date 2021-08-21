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21 августа 2021, 16:58 368

На Львовщине сгорел грузовик

21 августа 2021, 16:58 368
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Фото: ГСЧС
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Во Львовской области в селе Давидов 20 августа сгорел грузовик VOLVO FH 12 с полуприцепом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Огонь уничтожил грузовик и тент на полуприцепе на площади пять квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Напомним, что недавно в центре Киева возле офиса "Нафтогаза" сгорел Mersedes. В корпорации сообщили, что машина не принадлежит компании или ее сотрудникам.

Украина Львов пожар ГСЧС Львовская область

 
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