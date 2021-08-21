На Львовщине сгорел грузовик
Во Львовской области в селе Давидов 20 августа сгорел грузовик VOLVO FH 12 с полуприцепом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
Огонь уничтожил грузовик и тент на полуприцепе на площади пять квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
Напомним, что недавно в центре Киева возле офиса "Нафтогаза" сгорел Mersedes. В корпорации сообщили, что машина не принадлежит компании или ее сотрудникам.
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