На Прикарпатье горела Бурштынская ТЭС
На Бурштынской ТЭС вечером 18 августа произошел пожар
Как сообщили в пресс-центре управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, загорелся маслобак в котлотурбинном цехе станции, пишет RegioNews.
Информация о возгорании поступила в ГСЧС в 16:51. На место пожара выдвинулись дежурные расчеты с городов Рогатын, Галич.
В результате возгорания повреждена система пожаротушения. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, на днях в Киеве пылал Троещинский рынок. Огонь охватил одну из палаток, над рынком поднялся густой дым.
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