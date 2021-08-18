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18 августа 2021, 18:37 11

На Прикарпатье горела Бурштынская ТЭС

18 августа 2021, 18:37 11
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Фото: ГСЧС
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На Бурштынской ТЭС вечером 18 августа произошел пожар

Как сообщили в пресс-центре управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, загорелся маслобак в котлотурбинном цехе станции, пишет RegioNews.

Информация о возгорании поступила в ГСЧС в 16:51. На место пожара выдвинулись дежурные расчеты с городов Рогатын, Галич.

В результате возгорания повреждена система пожаротушения. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, на днях в Киеве пылал Троещинский рынок. Огонь охватил одну из палаток, над рынком поднялся густой дым.

Украина пожар инцидент ЧП ТЭЦ

 
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