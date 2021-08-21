В Харькове произошел пожар на железнодорожном вокзале
В Харькове вечером 20 августа загорелось одноэтажное административное здание железнодорожного вокзала "Левада"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.
"20 августа в 20:05 поступило сообщение о пожаре, произошедшего в административном здании железнодорожного вокзала "Левада". Площадь пожара составила около 250 кв. м., горели деревянные конструкции крыши", - рассказали спасатели.
Для тушения пожара на место прибыли шесть отделений ГСЧС. Также был привлечен пожарный поезд.
Пожар был локализован в 20:59.
Напомним, что в столице ночью произошел пожар во многоэтажке.
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