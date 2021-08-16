В Киеве горит Троещинский рынок
На Троещинском рынке в Деснянском районе столицы начался пожар
Видео с места событий опубликовал "Киев Оперативный", пишет RegioNews.
На кадрах можно видеть, что огонь охватил одну из палаток, над рынком поднялся густой дым.
Существует серьезная угроза дальнейшего распространения огня. На место инцидента вызвали пожарных.
Напомним, недавно в Киеве возле Южного моста возник масштабный пожар, который перекинулся на гаражи с авто.
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