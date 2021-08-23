15:42  23 августа
Ляшко спрогнозировал, когда в Украине может быть новая COVID-вспышка
18:14  23 августа
Во Львове пьяный водитель сбил женщину с ребенком
18:16  23 августа
На Донбассе оккупанты с начала суток трижды нарушили "тишину", потерь среди наших бойцов нет
UA | RU
UA | RU
23 августа 2021, 17:50 6

Зеленский может встретиться с фракцией "Слуга народа", но дата встречи неизвестна - Гетьманцев

23 августа 2021, 17:50 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с фракцией "Слуга народа"

Как пишет RegioNews со ссылкой на Цензор, об этом в комментарии журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал депутат от "СН", руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Никакой даты пока нет. Были разговоры такие, и я не исключаю проведения такой встречи, но даты никакой нет", - сказал депутат, не уточнив даже предположительную тематику встречи.

На уточняющий вопрос, может ли встреча состояться до визита Главы государства в США Даниил Гетьманцев ответил так:"Сейчас готовится визит президента в США. Это очень важно. Не знаю, сможет ли сейчас президент найти время для встречи c фракцией".

Напомним, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в США должен начаться 30 августа. Его встреча с Президентом США Джо Байденом запланирована на 31 августа

США Офис президента президент саммит

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua