Зеленский может встретиться с фракцией "Слуга народа", но дата встречи неизвестна - Гетьманцев

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Как пишет RegioNews со ссылкой на Цензор, об этом в комментарии журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал депутат от "СН", руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Никакой даты пока нет. Были разговоры такие, и я не исключаю проведения такой встречи, но даты никакой нет", - сказал депутат, не уточнив даже предположительную тематику встречи.

На уточняющий вопрос, может ли встреча состояться до визита Главы государства в США Даниил Гетьманцев ответил так:"Сейчас готовится визит президента в США. Это очень важно. Не знаю, сможет ли сейчас президент найти время для встречи c фракцией".

Напомним, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в США должен начаться 30 августа. Его встреча с Президентом США Джо Байденом запланирована на 31 августа