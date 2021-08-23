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23 августа 2021, 12:16 1082

Зеленский в географическом центре Украины поднял государственный флаг

23 августа 2021, 12:16 1082
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Фото: пресс-служба Офиса президента
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В День Государственного флага, 23 августа, глава государства Владимир Зеленский в селе Марьяновка Черкасской области (географический центр страны) поднял украинский флаг

Как пишет RegioNews со ссылкой на ОП, именно в Марьяновке специально к 30-летию независимости нашего государства был создан арт-комплекс "Географический центр – сердце Украины".

Президент отметил, что сине-желтый флаг – это не флаг, это символ нашей большой украинской семьи.

"Я еще раз поздравляю всех нас с праздником! Сегодня нас объединит общее действие, общая цель: мы вместе поднимаем флаг и должны поднимать Украину. Только вместе. И только вверх. С Днем Государственного флага Украины! Слава Украине", - сказал Зеленский.

Флаг был поднят на флагшток высотой 52 метра. Это самый большой государственный флаг на Черкащине.

Напомним, что сегодня в Черкасской области во время открытия Зеленским арт-объекта "Сердце Украины" произошли столкновения между полицией и активистами "Нацкорпуса" и ветеранами войны на Донбассе. Представители "Нацкорпуса" хотели президенту "задать вопрос", однако в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и начали задерживать участников акции. Также сообщалось, что полиция задержала представителей "Нацкорпуса".

Украина Владимир Зеленский флаг президент Черкасская область

 
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