Стало известно, когда может начаться обучение в университете Зеленского

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Учебный процесс в Президентском университете может начаться в октябре 2023 года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на план мероприятий по реализации концепции реализации проекта "Президентский университет”, который обнародован на сайте Кабинета министров.

Согласно документу, назначение руководителя Президентского университета должно состояться до 1 мая 2022 г, подготовка уставных документов Президентского университета и осуществление его регистрации в установленном законодательством порядке до 1 июня 2022 г.

Формирование администрации Президентского университета — 1 июля 2022 г.

Образовательный же процесс в будущем учебном заведении, согласно документу должен стартовать в октябре 2023 года. При этом планируется три очереди строительства университета и связанных объектов. Строительство третьей очереди, согласно планам правительства, завершится в 2025 году.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет создано учебное заведение - президентский университет, где будут готовить "людей будущего". Указ о его создании Глава государства подписал 31 мая.

В свою очередь, министр юстиции Сергей Шкарлет сообщил, что заработная плата преподавателей университета может достигать 4 тысяч долларов.