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23 августа 2021, 15:17 796

На вручение новой награды Зеленского потратят почти 7 миллионов гривен

23 августа 2021, 15:17 796
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Фото из открытых источников
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Из государственного бюджета потрачено 6,7 млн на вручение инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским награды "национальным легендам Украины"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт прозрачно

Больше половины денег направлено на создание мини-фильмов (1,69 млн грн), видеодекорации (0,80 млн грн) и установка (0,44 млн грн) и техническое обеспечение трибютів (1,44 млн грн).

Знак отличия "национальная легенда Украины" изготавливается из золота и имеет вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью. Согласно утвержденному Владимиром Зеленским положению об отличии, в центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.

Еще 1,67 млн грн потратят по статье "обеспечение наградами". В то же время в обнародованной смете не указано сколько будут стоить сами награды. Также в открытых источниках не было предварительного перечня лиц, которым планировалось вручить награду.

Режиссер мероприятия получит 99,9 тыс грн, музыкальный продюсер – 66,6 тыс грн. Разработка сценария торжества обошлась в 83 тыс грн.

Подрядчиком выбрано ЧП "Ивент агентство "ЛМ продакшн", это первый государственный подряд фирмы, владельцами которой являются киевляне Юрий Кошель и Марина Семенова.

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