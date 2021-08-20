В Черновцах планируют обязать невакцинированных учителей еженедельно сдавать ПЛР-тесты за свой счет

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Чернівецький промінь"

Кроме того, если в учебном заведении менее 80% вакцинированных педагогов, то такие заведения не получат дополнительных средств на ремонт, новую мебель и технику

По словам заместителя мэра Черновцов Юрия Лесюка, не вакцинированные педагоги будут еженедельно делать за свои средства ПЦР-тест. Стоимость одного такого теста от 800 гривен, следовательно учителям придется из зарплаты ежемесячно отдавать не менее 3200 гривен.

"Городской совет в свою очередь будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированные, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники. Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте невакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста (еженедельно, на платной основе)", - заявил Юрий Лесюк.

Чиновник также добавил, что случае перехода области в "желтую", "оранжевую" или "красную" зону школа будет работать только в случае, если в ней вакцинировано более 80% учителей, или же перейти на дистанционное обучение.

Напомним, что недавно об обязательном ПЦР-тестирование для невакцинированных педагогов говорили в Тернополе. Однако образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что такие тесты должны быть бесплатными.