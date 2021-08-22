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22 августа 2021, 11:46 6

Зафиксирована первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса на Львовщине

22 августа 2021, 11:46 6
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области зафиксировали первую смерть от "дельта"-штамма коронавируса

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Дельта"-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района, которому было всего 36 лет, - написала Иванченко.

По ее данным, пациента госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии сразу в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ.

За его жизнь медики боролись восемь дней. К сожалению, спасти не удалось. У пациента была сопутствующая патология - сахарный диабет, то есть он находился в группе риска и нуждался в вакцинации, - написала главный санврач Львовской области и добавила, что пациент не был вакцинирован.

По данным Иванченко, штамм "дельта" подтвердила референс-лаборатория Министерства здравоохранения Украины.

По данным Львовского горсовета, утром 22 августа во Львовской области в целом зафиксировали 1391132 случаи заболевания коронавирусом, из них – 3707 летальных.

За минувшие сутки в области подтверждено 36 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщалось, за сутки 21 августа 2021 года зафиксировано в Украине более тысячи новых случаев, из них детей – 45, медработников – 17.

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