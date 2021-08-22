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22 серпня 2021, 18:58 1194

Для участі у військово-морському параді з нагоди Дня Незалежності України в Одесу прямує корабель країни НАТО

22 серпня 2021, 18:58 1194
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Фото з відкритих джерел
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Корабель військово-морських сил Румунії направляється в Одесу для участі у військово-морському параді з нагоди 30-річчя Незалежності України

Про це повідомляє "Голос України" з посиланням на ВМС Румунії, передає RegioNews.

Корвет "Контр-адмірал Хорія Мачелларіу" (бортовий номер 265) вийшов сьогодні, 22 серпня, з військового порту Мангалія для участі в святкових заходах, організованих в Одеському порту з нагоди святкування Дня Незалежності України, - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в ВМС, румунський корвет візьме участь в навчаннях і військово-морському параді разом з кораблями приймаючої країни, а також суднами з Італії, Болгарії, Туреччини і Грузії.

В рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України Військово-морські сили Збройних Сил України продемонструють свої можливості, зокрема, на зовнішньому рейді морського порту Одеса і на річці Дніпро в місті Київ.

Як повідомлялося, в Одесі відбулася репетиція морського параду до річниці Незалежності України.

Також у УДО попередили про заборону використання квадрокоптерів під час святкування Дня Незалежності.

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