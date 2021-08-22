В УГО предупредили о запрете использования квадрокоптеров во время празднования Дня Независимости
Управление государственной охраны предупредило, что на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов
Как передает RegioNews, об этом сообщает Управление госохраны Украины в Facebook.
Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины! Будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавления). Будьте ответственными не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в праздничные дни 23-24 августа киевское метро будет работать в особом режиме.