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22 августа 2021, 10:36 339

В УГО предупредили о запрете использования квадрокоптеров во время празднования Дня Независимости

22 августа 2021, 10:36 339
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Фото из открытых источников
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Управление государственной охраны предупредило, что на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов

Как передает RegioNews, об этом сообщает Управление госохраны Украины в Facebook.

Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины! Будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавления). Будьте ответственными не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в праздничные дни 23-24 августа киевское метро будет работать в особом режиме.

Ранее, 18 августа В Одессе состоялась репетиция морского парада к годовщине Независимости Украины.

запрет День независимости УГО БПЛА

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