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18 августа 2021, 21:46 59

В Одессе состоялась репетиция морского парада к годовщине Независимости Украины

18 августа 2021, 21:46 59
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Фото: скриншот видео
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Катера и судна Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы Украины во время репетиции военно-морского парада 18 августа в Одессе отработали торжественное прохождение и продемонстрировали отдельные элементы запланированных показательных действий

Об этом говорится в сообщении ВМС ВС Украины в Facebook, передает RegioNews.

Во время репетиционных действий была задействована авиация, а также музыкальное сопровождение.

Праздничные мероприятия пройдут 24 августа.

В Одессе, недалеко от пляжа Ланжерон, жители и гости города смогут увидеть торжественное прохождение боевых кораблей и судов и пролет авиации, высадку десанта на побережье с применением пиротехнических средств и холостых патронов, десантирование парашютистов и тому подобное.

Также будет демонстрироваться вооружение и военная техника сил безопасности и обороны и техника Вооруженных сил стран-партнеров. По предварительной информации, в военно-морском параде будут участвовать ВМС стран-членов и партнеров НАТО.

Как сообщалось, сегодня репетиция парада в Киеве парализовала движение транспорта.

Также вчера в Полтаве успешно осуществили тестовое поднятие крупнейшего в области государственного флага.

14 августа на Днепре состоялась репетиция водного "парада" - в Киеве готовятся к Дню Независимости.

Одесса парад ВМС Украины День независимости репетиция

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