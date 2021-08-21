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21 августа 2021, 13:45 87

В столице на День Независимости изменится график работы общественного транспорта

21 августа 2021, 13:45 87
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Фото из открытых источников
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В столице Украины в течение 23 и 24 августа внесут изменения в работу маршрутов общественного транспорта

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на "Киевпастранс".

Так, 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения:

  • автобусов маршрутов №№ 24, 62;
  • троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

- автобус № 24 на участках:

  • от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до Европейской площади;
  • от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого");

- автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м."Арсенальная";

- автобус № 114 на участках:

  • от ул. Милославской до Европейской площади;
  • от железнодорожного вокзала"Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";

- троллейбус № 6 от Минского массива до ст. м."Лукьяновская";

- троллейбусы №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

Во вторник, 24 августа, с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:30) возможна временная приостановка движения:

  • автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;
  • троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40;
  • трамваев маршрутов №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

  • автобус № 5 в направлении движения до железнодорожного вокзала "Центральный" от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Саксаганского-ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал"Центральный";
  • автобус № 20 от жилого массива Корчеватое до станции метро "Лыбидская";
  • автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до ст. м."Арсенальная";
  • автобус № 62 от Ботанического сада до станции метро"Арсенальная";
  • автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;
  • автобус № 114 от ул. Милославской до станции метро "Почайна";
  • автобус №115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Лыбедская";
  • автобус № 118 от станции метро "Черниговская" до станции метро "Дворец спорта";
  • троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов до бульв. Т. Шевченко (до ул. Леонтовича);
  • троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";
  • троллейбус № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбедская";
  • троллейбус № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";
  • троллейбус № 40 от ул. Кадетская роща до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив).

Напомним, ранее сообщалось, что в праздничные дни 23-24 августа киевское метро будет работать в особом режиме.

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