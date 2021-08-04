В Одесской области электричка насмерть переехала мужчину
В Одесской области возле железнодорожной станции Бугаз электричка переехала 28-летнего мужчину
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.
По словам машиниста, он увидел, как мужчина лег на пути, подал ему звуковой сигнал и начал тормозить, но вовремя остановить поезд не смог.
Сейчас полицейские расследуют обстоятельства смерти 28-летнего жителя Затоки.
Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "самоубийство".
Напомним, что 27 июля в Одесской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Это произошло на железнодорожной станции Карпово на переезде возле села Виноградарь.
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