В Одесской области электричка насмерть переехала мужчину

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Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

По словам машиниста, он увидел, как мужчина лег на пути, подал ему звуковой сигнал и начал тормозить, но вовремя остановить поезд не смог.

Сейчас полицейские расследуют обстоятельства смерти 28-летнего жителя Затоки.

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "самоубийство".

Напомним, что 27 июля в Одесской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Это произошло на железнодорожной станции Карпово на переезде возле села Виноградарь.